Экономика Сальвадора стремительно растет после легализации криптовалюты

Сальвадор стал первой страной, легализовавшей криптовалюту на государственном уровне. Оказалось, что это решение было более чем удачным.

Как изменилась экономика Сальвадора после легализации биткойна

Еще в 2021 году Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, что сделало страну первой, кто решился на такое решение. Уже около 2 лет в стране можно рассчитаться криптовалютой во многих магазинах и учреждениях.

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В тот же день правительство тоже купило себе 400 биткойнов. Следующим шагом станет введение облигаций на эту криптовалюту в форме цифровых документов. Однако это решение еще не рассматривается.

Туристический сектор страны значительно вырос в ходе этого решения, например, за 2022 год международный туризм поднялся. на 54%.

Официальная статистика за 2021 год показывает, что выросли следующие показатели:

ВВП – на 10,3%;

доходы от туризма – на 52%;

занятость населения – на 7%;

рост новых предприятий – на 12%;

экспорт – на 17%.

Почему криптовалюта привлекает туристов

Биткойн является децентрализованной валютой, способствующей развитию туризма. Простыми словами, ею можно рассчитаться за товары в любой точке мира без обмена на экономическую национальную валюту. средства на комиссию.

Другим преимуществом криптовалюты является безопасность транзакций и анонимность. Биткойн надежно защищен от мошенников, что привлекает большинство людей.

Кто уже начал использовать токены для своего бизнеса

С каждым годом криптовалюта становится все популярнее способом оплаты услуги во многих компаниях. Одни из самых больших концернов мира уже долгое время пользуются цифровой валютой.

Среди мировых бизнесов ею пользуются Microsoft, Subway, Overstock, Expedia и другие.

Украинские предприятия тоже ввели такой способ оплаты, например: Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Ёж", WOG.

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась о том, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и с любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько щелчков.