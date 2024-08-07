Знову на п'єдесталі: найпопулярніша криптовалюта світу перейшла до зростання

Біткойн після падіння відновив своє зростання. Криптовалюта залишила позначку у 56 тисяч доларів за монету та сягнула понад 57 тисяч доларів.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 7 серпня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 57,11 тисячі долара за монету (+4,09% за добу);

(BTC) – 57,11 тисячі долара за монету (+4,09% за добу); Ethereum (ETH) – 2,45 тисячі долара за монету (+0,41% за добу).

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Що відбувалося з курсом біткойна

Станом на 1 серпня курс біткойн впав у ціні аж 3 тисяч доларів. Таке падіння пов'язують із ситуацією, яка склалася на Близькому Сході.

Втім вже 5 серпня за результатами торгового дня, а саме після глибокої корекції, як-от розпродаж активів на світових ринках, вартість найпопулярнішої криптовалюти почала рости.

Відомо, що інвестори вивели з американських спотових біржових біткойн-фондів та із фонду GBTC від компанії Grayscale близько 168 мільйонів доларів.

Водночас друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum почала підніматися в ціні ще більше – понад 15% за добу. Відтак чистий приплив коштів, станом на 5 червня, до "ефірних" ETF перевищив 48 мільйонів доларів.

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