Цифровий еквівалент золота: біткойн може зрости на 800%

Курс біткойна може потенційно зрости до 300 тисяч доларів за монету. Проте передбачити, коли це станеться поки важко.

Біткойн може сильно зрости

Курс біткойна може досягнути шестизначної цифри вважає засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско. Він розповів, що якщо вважати криптомонети еквівалентом золота, то він може досягнути такої ж ринкової капіталізації, що і цей метал (887% від поточного рівня).

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Давайте просто округлимо ринкову вартість золота до 12 трильйонів доларів, що, ймовірно, так і є. Але річ у тім, що половина цього золота не є грошима. Це ювелірні прикраси та інші речі, які насправді не використовуються як грошова база. Отже, ця половина становить 6 трильйонів доларів. Це в 10 разів більше. Поточна ціна біткойна 30 000 доларів, 10-кратна — 300 000 доларів,

– пояснив він.

На питання щодо термінів, коли це може статися він відповів абстрактно. На його думку, це станеться коли-небудь у майбутньому і це не сильно його турбує.

Біткойн спричинить крах долара

На думку аналітика і засновника Draper Associates Тіма Дрейпера, біткойн може здорожчати до 250 000 доларів. Натомість автор книги "Бідний тато, багатий тато" Роберт Кійосакі вважає, що варто очікувати здорожчання до 120 тисяч доларів.

Кійосакі висловив припущення, що у 2024 році на долар чекає крах на тлі цих подій і зростання біткойна.

Долар США помре. Трильйони доларів повернуться додому. Інфляція злетить до неба. Купуйте золото та срібло. Біткоїн сягне 120 000 доларів наступного року, – сказав він.