Ірландія хоче зменшити потік українських біженців: готуються відповідні зміни

Уряд Ірландії хоче запровадити оплату за житло та скоротити виплати українським біженцям уже до кінця року. Зміни у програмі прихистку мають на меті зменшити потік людей в країну.

Ірландія хоче знизити потік українців

Країна вже встигла надати прихисток для 100 тисяч українців, проте їх кількість щотижня збільшується на 500 – 800 людей.

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Лео Варадкар Прем'єр-міністр Ірландії Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження цифр, тому у нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання.

Попри це він наголосив, що українцям не відмовлятимуть у тимчасовому захисті, але тепер держава зважатиме на допомогу, яку надають інші європейські країни. Зокрема, пропонується обмежити кількість безоплатного житла.

Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розміщуємо людей у ​​наметах і контейнерах,

– додав Варадкар.

На думку урядовців, зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися, а близько 14 тисяч українців уже це зробили. Нині щомісячна допомога в Ірландії становить 800 євро на особу.

Україна отримала нову фінансову допомогу від США і ЄС

Україна отримала 2,8 мільярда доларів фінансової підтримки від західних партнерів. Зокрема:

ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

США – 1,15 млрд доларів (грант).

Грант від США це частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я,

– йдеться у Мінфіні.

За 2023 рік Україна отримала 10,9 мільярда доларів саме як грант. Загалом Мінфіну вдалося залучити загалом 35,4 мільярда доларів від міжнародних партнерів.