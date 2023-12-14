Кожен п'ятий біженець з України зміг знайти роботу в Німеччині

Рівень зайнятості українських іммігрантів у Німеччині становить 19% — тобто лише кожна п'ята людина знаходить роботу. Це при тому, що більш частина з них мають академічну кваліфікацію.

Проблеми з працевлаштуванням

Попри високий рівень кваліфікації, частка робочої сили тих, хто іммігрував з України з початку 2022 року, була значно нижчою, ніж у загальній популяції. За даними Федерального статистичного відомства за минулий рік та перше півріччя 2023 року, серед жителів Німеччини у віці від 25 до 59 років лише 19% працювали вихідці з України.

Читайте також Мінімальна зарплата в Польщі у 2024 році: скільки зможуть заробляти українці

Рівень зайнятості громадян Німеччини населення в цій віковій групі був більш ніж у чотири рази вищий і становив 85%.

! Варто зазначити, що майже 70% дорослих, які виїхали до Німеччини як біженці, становлять жінки. При цьому 40% українських біженців у країні — це або батьки-одиначки (15%), або їхні діти (25%).

Дані дослідження свідчать про те, що майже половина українських біженців (45%) мають вищу освіту. Для порівняння, аналогічний показник для німецького населення загалом становить 27%.

У гендерному розрізі, рівень зайнятості жінок, які іммігрували з України, становив 14%, що було значно нижче рівня зайнятості чоловіків, з яких були працевлаштовані лише 30%. Це пояснюють тим, що жінкам, які іммігрували з України, і особливо матерям з маленькими дітьми, важче працевлаштуватися, ніж чоловікам.

Позитивні зрушення

За даними соціологічних опитувань, частка працевлаштованих українців у Німеччині поступово зростає. Особливо шанси знайти роботу підвищуються в тих, хто проживає в країні понад рік.

Крім того, біженці з України мають у Німеччині особливий правовий статус, який передбачений Директивою про тимчасовий захист. Ця Директива, зокрема, дозволяє влаштуватися на роботу, відправити дітей до школи та користуватися медичною страховкою.