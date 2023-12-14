Проблемы с трудоустройством

Несмотря на высокий уровень квалификации, доля рабочей силы тех, кто иммигрировал из Украины с начала 2022 года, была значительно ниже, чем в общей популяции. По данным Федерального статистического ведомства за прошлый год и первое полугодие 2023 года, среди жителей Германии в возрасте от 25 до 59 лет только 19% работали выходцы из Украины.

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Уровень занятости граждан Германии населения в этой возрастной группе был более чем в четыре раза выше и составил 85%.

Интересно ! Следует отметить, что почти 70% взрослых, выехавших в Германию как беженцы, составляют женщины. При этом 40% украинских беженцев в стране это либо родители-одиночки (15%), либо их дети (25%).

Данные исследования свидетельствуют о том, что около половины украинских беженцев (45%) имеют высшее образование. Для сравнения, аналогичный показатель для немецкого населения составляет 27%.

В гендерном разрезе уровень занятости женщин, иммигрировавших из Украины, составил 14%, что было значительно ниже уровня занятости мужчин, из которых были трудоустроены лишь 30%. Это объясняют тем, что женщинам, иммигрировавшим из Украины, и особенно матерям с маленькими детьми, труднее трудоустроиться, чем мужчинам.

Положительные сдвиги

По данным социологических опросов, доля трудоустроенных жителей Украины в Германии постепенно растет. Особенно шансы найти работу повышаются у проживающих в стране более года.

Кроме того, беженцы из Украины имеют в Германии особый правовой статус, предусмотренный Директивой о временной защите. Настоящая Директива, в частности, позволяет устроиться на работу, отправить детей в школу и пользоваться медицинской страховкой.