Українці "відбирають" робочі місця в європейців: чи дійсно це так

Понад 5 мільйонів українців через війну виїхали до країн ЄС і більшість із них досі перебувають там: працюють, сплачують податки й сприяють розвитку місцевих економік. Водночас деякі політики періодично звинувачують біженців у тому, що ті нібито відбирають робочі місця в місцевих жителів.

Чому політики в ЄС нарікають на українців?

Звинувачення в бік українців звучать від політиків, які використовують тему міграції для мобілізації електорату. Однак це не скасовує того факту, що біженці та мігранти з України справляють помітний позитивний вплив на місцеві економіки. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

За даними УВКБ ООН, станом на 19 лютого 2026 року у Європі налічують 5,37 мільйона біженців з України.

Найбільше українців у Європейському Союзі нині зосереджені в трьох країнах: Німеччині, Польщі та Чехії. Тільки в них офіційно працевлаштовані близько 1,6 мільйона громадян України. Експерт Василь Воскобойник наводить наступні цифри за підсумком 2024 року, які свідчать про внесок українців в економіки цих держав:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

Нагадаємо, у Польщі закиди в бік українських біженців як "нахлібників" звучали з уст представника ультраправої та проросійської групи "Конфедерація" Славоміра Менцена. У Німеччині лідерка ультраправих Аліса Вайдель вимагала від України повернення допомоги на "мільярди". У Чехії спікер парламенту Томіо Окамура закликав до припинення програм для українців, а прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявляв, що не буде фінансувати Україну, а кожна крона потрібна для громадян.

Василь Воскобойник Голова ГО "Офіс міграційної політики", президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування У кожній країні світу політики завжди шукають якесь тригерне питання, яке може зачепити їх потенційних виборців і під час проведення виборів перетягнути голоси цього роздратованого поселення на себе. Завжди в будь-якій країні світу знайдуться люди, які будуть звинувачувати когось в їхніх власних проблемах. Чому б не звинувачувати, наприклад, українців, які приїхали й начебто забирають робочі місця у німців, чехів чи поляків.

Тезу про те, що українці забирають робочі місця поляків, спростовував експерт "Роботодавців Польщі" Пйотр Роґовецький. Він наголосив, що приблизно 80% українців у Польщі є економічно активними, а знаходять роботу переважно там, де поляки більше не хочуть працювати.

У 2025 році тодішній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Чехія надала для допомоги Україні 91,3 мільярда чеських крон. Проте державні доходи завдяки українцям перевищили ці витрати на 12,7 мільярда крон.

Цікаво! За даними звіту УВКБ ООН за січень 2026 року, майже 60% опитаних біженців з України відповіли, що працюють нижче свого рівня кваліфікації. Дані щодо професій ISCO-08 свідчать, що майже вдвічі більше українців у Європі в порівнянні з громадянами країн працюють на низькокваліфікованих роботах: 41% проти 23%. Зокрема 37% українців з вищою освітою працевлаштовані нижче за свій фах, тоді як серед громадян країн цей показник – 7%.

Як зазначає експерт Василь Воскобойник, у Німеччині працевлаштовані близько 295 тисяч українців, хоча перебувають у країні близько 1,2 мільйона громадян України. Так сталося зокрема через більш ускладнений вихід на ринок праці, зокрема через потребу в знанні мови. Попри труднощі, є фахівці, які підтверджують свої дипломи й працюють відповідно до кваліфікації, зокрема у сфері медицини.

Експерт додає, що через старіння населення Німеччина потребує близько 400 тисяч мігрантів, а в Чехії рівень безробіття один із найнижчих (близько 3%), що свідчить про нестачу робочих рук у країні.

Подібні заклики протидіяти українській міграції були, є, це не поодинокі випадки, вони будуть. Але перед бізнесом країн, де немає достатньо робочої сили, постає питання: або зменшувати обсяги виробництва, або закривати виробництво, або залучати іноземців. Ті, хто залучає іноземців і бачить, як працюють українці, зрозуміло, будуть виступати за підтримку українців. І це раціональна частина суспільства. А є просто політики, котрі цим будуть спекулювати,

– підсумовує Василь Воскобойник.

Зауважимо, що, за даними Trading Economics, населення Чехії становить майже 11 мільйонів людей, Польші – близько 37 мільйонів, а Німеччини – понад 83 мільйони.

Як українці підтримують пенсійні фонди в Європі?