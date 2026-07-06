Аграрії виступили проти підвищення тарифів Укрзалізниці: чим це загрожує економіці

Всеукраїнська аграрна рада та провідні галузеві асоціації закликали уряд не допустити чергового підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. Представники бізнесу вважають, що запропоновані зміни можуть погіршити фінансовий стан українських виробників і негативно вплинути на економіку в умовах війни.

Чому аграрний бізнес виступив проти нових тарифів Укрзалізниці

Всеукраїнська аграрна рада спільно з іншими учасниками Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ) направила офіційне звернення до прем'єр-міністра Юлії Свириденко та Міністерства розвитку громад і територій, повідомляє Agravery. Вони виступили із закликом не підтримувати ініціативу щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

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За інформацією ВАФ, "Укрзалізниця" пропонує підвищити ставки на перевезення всіх класів вантажів одразу на 30%, а також запровадити єдиний уніфікований тариф для порожніх вагонів. У профільних асоціаціях наголошують, що такий підхід є економічно необґрунтованим і фактично покликаний компенсувати прогнозовані збитки компанії у 2026 році.

В аграрному бізнесі вважають, що нинішня тарифна модель зберігає практику прихованого крос-субсидіювання. За їхніми словами, збиткові перевезення окремих категорій вантажів, зокрема вугілля та будівельних матеріалів, роками компенсуються завдяки вищим тарифам для аграрної продукції та металургії.

Крім того, представники бізнесу попереджають, що подальше зростання вартості залізничної логістики стимулюватиме перехід вантажів на автомобільний транспорт. Подібна тенденція вже спостерігалася на ринку паливних перевезень, де залізниця втратила значну частину клієнтів.

Які альтернативи пропонує бізнес

У Всеукраїнському аграрному форумі також наголошують, що запропоноване підвищення тарифів суперечить курсу України на гармонізацію транспортної політики з європейськими стандартами. На думку авторів звернення, замість механічного підвищення ставок необхідно проводити комплексну реформу ринку залізничних перевезень.

Зокрема, бізнес пропонує перейти до прозорої моделі тарифоутворення, яка враховуватиме реальну собівартість перевезень, запровадити диференціацію тарифів залежно від виду відправлення та встановити єдиний базовий тариф із фіксованим рівнем рентабельності, затвердженим урядом. На переконання представників галузі, це дозволить створити більш справедливі умови для всіх учасників ринку, підтримати українських виробників і підвищити конкурентоспроможність економіки.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що питання тарифів "Укрзалізниці" виходить далеко за межі транспортної галузі. Вартість залізничної логістики безпосередньо впливає на собівартість української продукції, її конкурентоспроможність на світових ринках та експортні можливості країни, тому будь-які рішення щодо тарифів потребують комплексного економічного обґрунтування та широкого діалогу між державою та бізнесом.

Нагадаємо, що уже з серпня тарифи на вантажні перевезення Укрзалізницею планують підвищити. Річ у тому, що промислова інфляція з моменту останньої індексації у 2022 році зросла понад удвічі.