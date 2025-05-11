Доведеться віддати частину: яку реальну суму отримає пенсіонер з благодійної пенсійної виплати

Юридичні та фізичні особи можуть здійснити благодійну пенсійну пожертву. Завдяки цьому, певний пенсіонер отримає додаткову виплату.

Яку частину від благодійного внеску отримає пенсіонер

Пенсіонер отримає лише 70% від благодійного внеску, здійсненого юридичною чи фізичною особою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо благодійна пожертва адресна, 70 відсотків суми виплачується пенсіонеру, 30 відсотків суми спрямовується до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій,

– повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Ця норма регулюється статтею 72-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тобто, якщо благодійний внесок складає 10 000 гривень він розподіляється таким чином:

7 000 гривень отримує пенсіонер;

3 000 переходить Пенсійному фонду.

Зробити таку пожертву дуже просто. Для цього достатньо буде скористатись порталом електронних послуг ПФУ.

Зауважте! Згідно з Податковим кодексом, благодійні пожертви від фіз- чи юросіб не є об'єктами оподаткування.