Яку частину від благодійного внеску отримає пенсіонер
Пенсіонер отримає лише 70% від благодійного внеску, здійсненого юридичною чи фізичною особою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Якщо благодійна пожертва адресна, 70 відсотків суми виплачується пенсіонеру, 30 відсотків суми спрямовується до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій,
– повідомляє ПФУ.
Зверніть увагу! Ця норма регулюється статтею 72-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Тобто, якщо благодійний внесок складає 10 000 гривень він розподіляється таким чином:
- 7 000 гривень отримує пенсіонер;
- 3 000 переходить Пенсійному фонду.
Зробити таку пожертву дуже просто. Для цього достатньо буде скористатись порталом електронних послуг ПФУ.
Зауважте! Згідно з Податковим кодексом, благодійні пожертви від фіз- чи юросіб не є об'єктами оподаткування.