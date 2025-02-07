Доходи Пенсійного фонду

Загальна сума власних доходів ПФУ склала 47,4 мільярда гривень, з яких 2 мільярда гривень – надходження єдиного внеску за певні категорії застрахованих осіб із держбюджету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ПФУ.

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Зокрема, надходження від єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зросли на 35,5%, досягнувши 41,9 мільярда гривень.

Також з державного бюджету було виділено 15,7 мільярда гривень для виплат пенсій, надбавок та компенсацій за пенсійними програмами, а також покриття дефіциту фонду.

Ще 5 мільярдів гривень спрямували на пільги та житлові субсидії для оплати комунальних послуг і придбання твердого палива.

Видатки Пенсійного фонду

За січень 2025 року загальні видатки Пенсійного фонду склали 70,3 мільярда гривень – це на 4,8 мільярда гривень більше, ніж у відповідний період минулого року.

На виплату пенсій спрямували 61,5 мільярда гривень, що на 6,8% більше, ніж у січні 2024 року (57,6 мільярда гривень).

Збільшення доходів та видатків Пенсійного фонду свідчить про позитивну динаміку фінансування пенсійних виплат і соціальних зобов’язань держави перед громадянами.