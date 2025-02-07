Доходы Пенсионного фонда

Общая сумма собственных доходов ПФУ составила 47,4 миллиарда гривен, из которых 2 миллиарда гривен – поступления единого взноса за определенные категории застрахованных лиц из госбюджета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

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В частности, поступления от единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование выросли на 35,5%, достигнув 41,9 миллиарда гривен.

Также из государственного бюджета было выделено 15,7 миллиарда гривен для выплат пенсий, надбавок и компенсаций по пенсионным программам, а также покрытия дефицита фонда.

Еще 5 миллиардов гривен направили на льготы и жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива.

Расходы Пенсионного фонда

За январь 2025 года общие расходы Пенсионного фонда составили 70,3 миллиарда гривен – это на 4,8 миллиарда гривен больше, чем в соответствующий период прошлого года.

На выплату пенсий направили 61,5 миллиарда гривен, что на 6,8% больше, чем в январе 2024 года (57,6 миллиарда гривен).

Увеличение доходов и расходов Пенсионного фонда свидетельствует о положительной динамике финансирования пенсионных выплат и социальных обязательств государства перед гражданами.