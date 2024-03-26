Благодійна пенсія: скільки отримає пенсіонер від такої виплати

Працюючі українці можуть здійснювати благодійні внески на користь певних пенсіонерів. Ці гроші особа отримає, як додаткову виплату.

Як здійснити благодійний платіж

Якщо особа хоче здійснити платіж на користь конкретного пенсіонера, їй потрібно у платіжній інструкції у реквізиті "Призначення платежу" обов’язково вказати інформацію про пенсіонера.

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Що треба вказати:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності);

номер паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та мають відповідну відмітку у паспорті).

Скільки отримають пенсіонери

Це регулюється пунктом 4 постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові" (зі змінами).

Із сплаченої суми лише 70% надійде конкретній людині, тоді як усе інше розподілять між усіма іншими пенсіонерами.

Нині фіксованого розміру благодійного внеску не існує, тому тут усе залежить від бажання платника. Завдяки цим пожертвам, ПФУ отримує додаткові гроші, які спрямовує на фінансування системи пенсійного забезпечення.

Такі платежі поверненню не підлягають.

Варто розрізняти два поняття: