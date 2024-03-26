Как осуществить благотворительный платеж

Если лицо хочет осуществить платеж в пользу конкретного пенсионера, ему нужно в платежной инструкции в реквизите "Назначение платежа" обязательно указать информацию о пенсионере.

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Что надо указать:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии);

номер паспорта гражданина Украины (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, и имеют соответствующую отметку в паспорте).

Напомним! Это регулируется пунктом 4 постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 года № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру" (с изменениями).

Сколько получат пенсионеры

Из уплаченной суммы только 70% поступит конкретному человеку, тогда как все остальное распределят между всеми остальными пенсионерами.

Сейчас фиксированного размера благотворительного взноса не существует, поэтому здесь все зависит от желания плательщика. Благодаря этим пожертвованиям, ПФУ получает дополнительные деньги, которые направляет на финансирование системы пенсионного обеспечения.

Обратите внимание! Такие платежи возврату не подлежат.

Стоит различать два понятия: