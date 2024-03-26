Основні зміни після індексації

Індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, внесла корективи в розмір пенсійних виплат військовослужбовців. Мінімальне зростання склало 100 гривень, тоді як максимальне досягло 1 577 гривень.

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Звернемо увагу, що індексаційний коефіцієнт у 2024 році становив 1,079. Раніше мінімальні пенсійні виплати для військових інвалідів без додаткових надбавок виглядали так:

І група інвалідності – 5 512,19 гривень;

ІІ група – 5 262,01 гривень;

ІІІ група – 5 010,64 гривень.

Після індексації у березні розмір виплат збільшився приблизно на 600-700 гривень. Однак, залежно від військового звання та обставин отримання інвалідності, ці суми можуть зрости ще на 10-30%.

Пенсії після зростання прожиткового мінімуму

Підвищення пенсійних виплат військовим відбулось у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму до 2 361 гривні, проте ці зміни стануть дійсними з 1 березня.

Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", учасникам бойових дій пенсії збільшено на 25% від прожиткового мінімуму, а військовим інвалідам залежно від групи інвалідності додають:

30% для ІІІ групи;

40% для ІІ групи;

50% для І групи.

Мінімальний загальний розмір пенсії для учасників бойових дій з урахуванням усіх надбавок не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи, це становить: