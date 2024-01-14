Благодійна пенсія: скільки отримують від пожертви пенсіонери

Попри затверджені надбавки, пенсіонери в Україні можуть отримати ще одну додаткову виплату. Відтак, меценати надають благодійну пенсію громадянам. З 2023 року до ПФУ можна внести персоналізовані благодійні пожертвування.

Скільки отримують пенсіонери

Як розповіли в держструктурі, зі сплаченої на окремий рахунок Пенсійного фонду України благодійної пожертви – 70% суми виплачується пенсіонерові, а 30% — це ресурс для виплати решти пенсій.

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При цьому, чіткого фіксованого розміру благодійної пенсії – не існує. Все залежить від того, яку суму передав благодійник до ПФУ.

Завдяки цим надходженням ПФУ отримує додаткові гроші, які спрямовує на фінансування системи пенсійного забезпечення. Тому гроші, отримані від благодійників — це пожертви.

До прикладу, якщо благодійник пожертвує комусь зі своїх рідних 10 тисяч гривень, то пенсіонер із цієї суми отримає – 7 тисяч гривень.

Добровільна сплата внесків та благодійна пожертва: в чому різниця

Добровільна сплата внесків до ПФУ від благодійних пожертвувань відрізняється таким чином:

коштом добровільної сплати страхових внесків будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі) або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому;

будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі) або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому; сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлено) дасть змогу збільшити пенсію, яку пенсіонер або пенсіонери отримують уже сьогодні.

Який розмір пенсії у 2024 році

Знеособлені благодійні пожертви в повному обсязі та 30% від персоналізованих благодійних внесків є коштами Пенсійного фонду України і не підлягають поверненню.

Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином, з 1 січня пенсія становить – 2 361 гривню.

дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином, з 1 січня пенсія становить – 2 361 гривню. М аксимальна пенсія складає 10 таких прожиткових мінімумів і становитиме – 23 610 гривень.

складає 10 таких прожиткових мінімумів і становитиме – 23 610 гривень. Середня пенсія з 5 311 гривень сягне до 6 тисяч гривень.

У 2024 році передбачена індексація пенсій, як і у 2023 році. Вона відбудеться у 3 етапи: січень, березень та липень.