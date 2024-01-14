Благодійна пенсія: скільки отримують від пожертви пенсіонери
Джерело:ПФУ
Попри затверджені надбавки, пенсіонери в Україні можуть отримати ще одну додаткову виплату. Відтак, меценати надають благодійну пенсію громадянам. З 2023 року до ПФУ можна внести персоналізовані благодійні пожертвування.
Скільки отримують пенсіонери
Як розповіли в держструктурі, зі сплаченої на окремий рахунок Пенсійного фонду України благодійної пожертви – 70% суми виплачується пенсіонерові, а 30% — це ресурс для виплати решти пенсій.
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При цьому, чіткого фіксованого розміру благодійної пенсії – не існує. Все залежить від того, яку суму передав благодійник до ПФУ.Зауважте! Завдяки цим надходженням ПФУ отримує додаткові гроші, які спрямовує на фінансування системи пенсійного забезпечення. Тому гроші, отримані від благодійників — це пожертви.
До прикладу, якщо благодійник пожертвує комусь зі своїх рідних 10 тисяч гривень, то пенсіонер із цієї суми отримає – 7 тисяч гривень.
Добровільна сплата внесків та благодійна пожертва: в чому різниця
Добровільна сплата внесків до ПФУ від благодійних пожертвувань відрізняється таким чином:
- коштом добровільної сплати страхових внесків будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі) або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому;
- сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлено) дасть змогу збільшити пенсію, яку пенсіонер або пенсіонери отримують уже сьогодні.
Який розмір пенсії у 2024 році
- Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином, з 1 січня пенсія становить – 2 361 гривню.
- Максимальна пенсія складає 10 таких прожиткових мінімумів і становитиме – 23 610 гривень.
- Середня пенсія з 5 311 гривень сягне до 6 тисяч гривень.