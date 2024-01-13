Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії
Пенсія українців залежить від страхового стажу та середньої зарплати перед виходом на законний відпочинок. Отже, якщо зарплата була низькою – на високу пенсію розраховувати не варто.
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Відтак, регіони з найвищими пенсійними виплатами в Україні:
- жителі Києва мають в середньому – 7 249 гривень;
- Рівненська область – 6 790 гривень;
- Донецька – 6 662 гривні;
- Луганська – 6 334 гривні;
- Житомирська – 924 гривні.
Найнижчі пенсії мають мешканці наступних областей:
- Тернопільська – 4 070 гривень;
- Чернівецька – 4 256 гривень;
- Закарпатська – 4 262 гривні.
Яким буде розмір індексації у 2024 році
Точні дані стосовно цьогорічного розміру індексації – поки що невідомі. Утім, у 2024 році він приблизно становитиме – 13%. Про це повідомила заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Також в Україні підвищення пенсій планується у кілька етапів:
- У січні та липні пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну виплату; та тим, кому виповнилося 65 років при наявності повного страхового стажу.
- У березні підвищення торкнуться усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також тих, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
За словами Дарини Марчак, ця індексація захистить пенсіонерів від показників інфляції, які ми бачили у попередніх роках.