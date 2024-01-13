Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Пенсія українців залежить від страхового стажу та середньої зарплати перед виходом на законний відпочинок. Отже, якщо зарплата була низькою – на високу пенсію розраховувати не варто.

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Відтак, регіони з найвищими пенсійними виплатами в Україні:

жителі Києва мають в середньому – 7 249 гривень;

Рівненська область – 6 790 гривень;

Донецька – 6 662 гривні;

Луганська – 6 334 гривні;

Житомирська – 924 гривні.

Найнижчі пенсії мають мешканці наступних областей:

Тернопільська – 4 070 гривень;

Чернівецька – 4 256 гривень;

Закарпатська – 4 262 гривні.

Зауважте! Станом на 1 січня 2024 року пенсії отримують 10,5 мільйона осіб, а середня сума пенсії складає 5 385 гривень. Це на 762 гривні вище, ніж у початку 2023 року.

Яким буде розмір індексації у 2024 році

Точні дані стосовно цьогорічного розміру індексації – поки що невідомі. Утім, у 2024 році він приблизно становитиме – 13%. Про це повідомила заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Також в Україні підвищення пенсій планується у кілька етапів:

У січні та липні пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну виплату; та тим, кому виповнилося 65 років при наявності повного страхового стажу.

пенсію перерахують тим, виплату; та тим, кому виповнилося 65 років при наявності повного страхового стажу. У березні підвищення торкнуться усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також тих, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За словами Дарини Марчак, ця індексація захистить пенсіонерів від показників інфляції, які ми бачили у попередніх роках.

Зауважте! Прогнозується, що середня пенсія в Україні внаслідок нової індексації зросте до 6000 гривень.