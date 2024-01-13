Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Пенсія українців залежить від страхового стажу та середньої зарплати перед виходом на законний відпочинок. Отже, якщо зарплата була низькою – на високу пенсію розраховувати не варто.

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Відтак, регіони з найвищими пенсійними виплатами в Україні:

  • жителі Києва мають в середньому – 7 249 гривень;
  • Рівненська область – 6 790 гривень;
  • Донецька – 6 662 гривні;
  • Луганська – 6 334 гривні;
  • Житомирська – 924 гривні.

Найнижчі пенсії мають мешканці наступних областей:

  • Тернопільська – 4 070 гривень;
  • Чернівецька – 4 256 гривень;
  • Закарпатська – 4 262 гривні.

Яким буде розмір індексації у 2024 році

Точні дані стосовно цьогорічного розміру індексації – поки що невідомі. Утім, у 2024 році він приблизно становитиме – 13%. Про це повідомила заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Також в Україні підвищення пенсій планується у кілька етапів:

  • У січні та липні пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну виплату; та тим, кому виповнилося 65 років при наявності повного страхового стажу.
  • У березні підвищення торкнуться усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також тих, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За словами Дарини Марчак, ця індексація захистить пенсіонерів від показників інфляції, які ми бачили у попередніх роках.