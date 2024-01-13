Где в Украине самые высокие и низкие пенсии

Пенсия украинцев зависит от страхового стажа и средней зарплаты перед выходом на законный отдых. Так что, если зарплата была низкой – на высокую пенсию рассчитывать не стоит.

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Следовательно, регионы с самыми высокими пенсионными выплатами в Украине:

жители Киева имеют в среднем – 7249 гривен;

Ровенская область – 6 790 гривен;

Донецкая – 6 662 гривны;

Луганская – 6 334 гривны;

Житомирская – 924 гривны.

Самые низкие пенсии у жителей следующих областей:

Тернопольская – 4070 гривен;

Черновицкая – 4 256 гривен;

Закарпатская – 4262 гривны.

Заметьте! По состоянию на 1 января 2024 пенсии получают 10,5 миллиона человек, а средняя сумма пенсии составляет 5 385 гривен. Это на 762 грн выше, чем в начале 2023 года.

Каким будет размер индексации в 2024 году

Точные данные относительно нынешнего размера индексации пока неизвестны. Впрочем, в 2024 году он примерно составит – 13%. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Также в Украине повышение пенсий планируется в несколько этапов:

В январе и июле пенсию перечислят тем, кто получает минимальную выплату; и тем, кому исполнилось 65 лет, при наличии полного страхового стажа.

пенсию перечислят тем, выплату; и тем, кому исполнилось 65 лет, при наличии полного страхового стажа. В марте повышение коснутся всех, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также получающих минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По словам Дарьи Марчак, эта индексация защитит пенсионеров от показателей инфляции, которые мы видели в предыдущие годы.

Заметьте! Прогнозируется, что средняя пенсия в Украине в результате новой индексации вырастет до 6000 гривен.