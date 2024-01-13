Где в Украине самые высокие и низкие пенсии
Пенсия украинцев зависит от страхового стажа и средней зарплаты перед выходом на законный отдых. Так что, если зарплата была низкой – на высокую пенсию рассчитывать не стоит.
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Следовательно, регионы с самыми высокими пенсионными выплатами в Украине:
- жители Киева имеют в среднем – 7249 гривен;
- Ровенская область – 6 790 гривен;
- Донецкая – 6 662 гривны;
- Луганская – 6 334 гривны;
- Житомирская – 924 гривны.
Самые низкие пенсии у жителей следующих областей:
- Тернопольская – 4070 гривен;
- Черновицкая – 4 256 гривен;
- Закарпатская – 4262 гривны.
Каким будет размер индексации в 2024 году
Точные данные относительно нынешнего размера индексации пока неизвестны. Впрочем, в 2024 году он примерно составит – 13%. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Также в Украине повышение пенсий планируется в несколько этапов:
- В январе и июле пенсию перечислят тем, кто получает минимальную выплату; и тем, кому исполнилось 65 лет, при наличии полного страхового стажа.
- В марте повышение коснутся всех, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также получающих минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
По словам Дарьи Марчак, эта индексация защитит пенсионеров от показателей инфляции, которые мы видели в предыдущие годы.