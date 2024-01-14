Сколько получают пенсионеры
Как рассказали в госструктуре, из уплаченного на отдельный счет Пенсионного фонда Украины благотворительного пожертвования – 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% - это ресурс для выплаты остальных пенсий.
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При этом четкого фиксированного размера благотворительной пенсии – не существует. Все зависит от того, какую сумму передал благотворитель в ПФУ.
К примеру, если благодетель пожертвует кому-то из своих родных 10 тысяч гривен, то пенсионер из этой суммы получит – 7 тысяч гривен.
Добровольная уплата взносов и благотворительное пожертвование: в чем разница
Добровольная уплата взносов в ПФУ от благотворительных пожертвований отличается таким образом :
- за счет добровольной уплаты страховых взносов любой может повлиять на зачисление страхового стажа (себе или другому лицу) или размер своего (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем;
- уплата определенной благотворительной пожертвования в пользу конкретного пенсионера (или обезличенных) позволит увеличить пенсию, которую пенсионеры или пенсионеры получают уже сегодня.
Каков размер пенсии в 2024 году
- минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет – 2361 гривну.
- максимальная пенсия составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит 23 610 гривен.
- средняя пенсия с 5311 гривен достигнет до 6 тысяч гривен.