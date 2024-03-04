Польща зазнає більших збитків від блокади кордону, ніж Україна

Хоча Україна ще не озвучила точні збитки, спричинені блокадою польсько-українського кордону, вже очевидно, що Польща зазнає більших втрат від цієї ситуації. Про це під час пресконференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Польща страждає більше

Шмигаль зазначив, що українська сторона веде облік збитків і планує їх незабаром оголосити. Він підкреслив, що Україна змогла знайти альтернативні шляхи доставки через морські коридори та співпрацю з Румунією, Молдовою, Угорщиною та Словаччиною, що дозволило частково компенсувати втрати.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тобто відбувся певний перерозподіл, і не всі втрати є такими прямолінійними. Абсурдність цієї ситуації – у тому, що Польща втрачає у цій боротьбі більше, ніж Україна. Питання в тому, що втрати України сьогодні оплачуються кров'ю наших людей, в тому числі фермерів, які гинуть на полях від мін, обстрілів, втрачають свою техніку. Тому тут питання не в економічних збитках, а в моральному аспекті.

За словами Шмигаля, основна проблема полягає не в економічних збитках, а в моральному аспекті, оскільки українські фермери стикаються з втратами не лише у вигляді техніки, але й втрачають життя на полях через міни та обстріли.

Імпорт з Росії

! Прем'єр також згадав, що Польща висловила готовність до співпраці з Україною, особливо в контексті уваги до імпорту з Росії та Білорусі.

Шмигаль підкреслив, що Польща, її громадяни, уряд і аграрні спільноти зосередили увагу на проблемі імпорту товарів з Росії та Білорусі, а також з третіх країн, що впливає на європейський ринок. За його словами, вже ведеться робота на рівні Єврокомісії, де Україна та Польща виступають єдиним фронтом у цьому питанні.

! Шмигаль також відзначив ефективну роботу польської поліції та місцевої влади, які проявляють толерантність і оперативність у вирішенні питань, пов'язаних із транзитом українських вантажів. Він розповів про випадки, коли польські правоохоронці допомагали українським перевізникам, сприяючи прискореному проходженню через кордон.

За словами прем'єр-міністра, польський уряд показує готовність до компромісів і співпраці з Україною, що включає залучення аграрних асоціацій для вирішення спільних питань на урядовому рівні.