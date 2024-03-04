Польша страдает больше

Шмыгаль отметил, что украинская сторона ведет учет убытков и планирует их вскоре объявить. Он подчеркнул, что Украина смогла найти альтернативные пути доставки через морские коридоры и сотрудничество с Румынией, Молдовой, Венгрией и Словакией, что позволило частично компенсировать потери.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины То есть произошло определенное перераспределение, и не все потери являются такими прямолинейными. Абсурдность этой ситуации – в том, что Польша теряет в этой борьбе больше, чем Украина. Вопрос в том, что потери Украины сегодня оплачиваются кровью наших людей, в том числе фермеров, которые погибают на полях от мин, обстрелов, теряют свою технику. Поэтому здесь вопрос не в экономических убытках, а в моральном аспекте.

По словам Шмыгаля, основная проблема заключается не в экономических убытках, а в моральном аспекте, поскольку украинские фермеры сталкиваются с потерями не только в виде техники, но и теряют жизнь на полях из-за мин и обстрелов.

Интересно! Премьер также упомянул, что Польша выразила готовность к сотрудничеству с Украиной, особенно в контексте внимания к импорту из России и Беларуси.

Импорт из России

Шмыгаль подчеркнул, что Польша, ее граждане, правительство и аграрные сообщества сосредоточили внимание на проблеме импорта товаров из России и Беларуси, а также из третьих стран, что влияет на европейский рынок. По его словам, уже ведется работа на уровне Еврокомиссии, где Украина и Польша выступают единым фронтом в этом вопросе.

Интересно! Шмыгаль также отметил эффективную работу польской полиции и местных властей, которые проявляют толерантность и оперативность в решении вопросов, связанных с транзитом украинских грузов. Он рассказал о случаях, когда польские правоохранители помогали украинским перевозчикам, способствуя ускоренному прохождению через границу.

По словам премьер-министра, польское правительство показывает готовность к компромиссам и сотрудничеству с Украиной, что включает привлечение аграрных ассоциаций для решения общих вопросов на правительственном уровне.