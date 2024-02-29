Будет ли сценарий Латвии

По словам Туска, Польша "детально" рассмотрит последствия решения Латвии о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси и возможно примет аналогичные меры.

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Туск намерен обсудить этот вопрос с фермерами, которые выступают с протестами, в четверг, 29 февраля.

Как он отметил журналистам после встречи с латвийской коллегой Эвикой Силиней в Варшаве, проблема перенасыщения рынка и "нечестной" конкуренции касается не только торговли с Украиной, но и экспорта из России и Беларуси.

Интересно! Премьер-министры Польши и Латвии договорились совместно приложить усилия для убеждения лидеров Европы принять меры против импорта продовольствия из стран, ведущих агрессию.

Ранее польские СМИ сообщили о заявлении Туска относительно возможного временного закрытия границы и прекращения торговли с Украиной. Об этом якобы ведутся переговоры с Украиной.

Однако торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка, заявил, что на переговорах с польскими министрами этот вопрос не обсуждали.

Справочно! Латвийский Сейм 22 февраля принял окончательные изменения в Закон "О развитии сельских территорий и сельского хозяйства", запретив импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси, включая продукцию, ввозимую через третьи страны.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года и может быть продлен при необходимости. Через год правительство должно предоставить Сейму отчет о влиянии запрета на экономику Латвии.

Закроет ли Польша границу с Украиной

В начале февраля 2024 года вопрос протестов у украинско-польской границы снова стал актуальным. Премьер-министр Польши Дональд Туск поднял вопрос о возможности полного закрытия границы и остановки товарооборота.

Заметьте! Туск подчеркнул, что Польша является наиболее проукраинской страной и нацией. Однако, по его словам, именно Польша испытывает наибольшие проблемы в Европе из-за российско-украинского конфликта. Он выразил обеспокоенность относительно влияния на польский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции.

Премьер подчеркнул, что Польша стремится помогать Украине, но не может допустить, чтобы эта помощь приводила к негативным последствиям для польских граждан.