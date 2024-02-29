Будет ли сценарий Латвии
По словам Туска, Польша "детально" рассмотрит последствия решения Латвии о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси и возможно примет аналогичные меры.
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Туск намерен обсудить этот вопрос с фермерами, которые выступают с протестами, в четверг, 29 февраля.
Как он отметил журналистам после встречи с латвийской коллегой Эвикой Силиней в Варшаве, проблема перенасыщения рынка и "нечестной" конкуренции касается не только торговли с Украиной, но и экспорта из России и Беларуси.
Ранее польские СМИ сообщили о заявлении Туска относительно возможного временного закрытия границы и прекращения торговли с Украиной. Об этом якобы ведутся переговоры с Украиной.
Однако торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка, заявил, что на переговорах с польскими министрами этот вопрос не обсуждали.
Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года и может быть продлен при необходимости. Через год правительство должно предоставить Сейму отчет о влиянии запрета на экономику Латвии.
Закроет ли Польша границу с Украиной
В начале февраля 2024 года вопрос протестов у украинско-польской границы снова стал актуальным. Премьер-министр Польши Дональд Туск поднял вопрос о возможности полного закрытия границы и остановки товарооборота.
Премьер подчеркнул, что Польша стремится помогать Украине, но не может допустить, чтобы эта помощь приводила к негативным последствиям для польских граждан.