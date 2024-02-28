Вопрос протестов на украинско-польской границе с новой силой встал в начале февраля 2024 года. Премьер Польши Дональд Туск заговорил о полном закрытии границы и прекращении обмена товарами.

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Цена слишком высока

По словам Туска, в Польше возникла очень серьезная проблема. В то же время он отметил, что поляки – это наиболее проукраинские государство и нация, но они также имеют самые большие проблемы в Европе, которые являются следствием российско-украинской войны.

Эта цена слишком высока. Мы не можем это заплатить,

– объяснил он.

По его словам, они постоянно ищут решение, которое защитит польский рынок от наводнения значительно дешевой сельскохозяйственной продукцией.

Туск отметил, что Польша хочет помочь Украине, но они не могут допустить, чтобы эта помощь имела очень негативные последствия для ее граждан.

Он сказал, что находится в постоянном контакте с представителями украинской власти. По его словам, нужно найти решение, которое защитит рынок и фермеров от неравной конкуренции.

Поляки протестовали в Варшаве