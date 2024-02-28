Министр сделал свое заявление в эфире “Польского радио” и назвал ответственных за рассыпанное украинское зерно "преступниками". Кервинский отметил, что полиция реагирует на такие действия, а виновные обязательно будут пойманы.

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Правительство Туска не допустит такого

Политик пообещал, что "правительство премьер-министра Дональда Туска не допустят такой анархизации общественной жизни".

То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, является недопустимым,

– подчеркнул Марцин Кервинский.

Он также опроверг информацию, что якобы грузы с военным и гуманитарными поставками, имеют проблемы на границе. Политик заявил, что они "нормально проходят".

Минвосстановления Украины выполнило все обещания по границе

27 февраля 2024 года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры заявило, что украинская сторона выполнила свои обещания по границе и делает все возможное, чтобы перевозчики не возобновили протест. Заместитель министра Сергей Деркач заявил, что вопросы, которые до сих пор не решены – это зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши.

Польскую сторону также сообщили о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду. Министерство восстановления отметило, что они фиксируют такие случаи и ожидают официальной реакции.

Что происходит на границе с Польшей