По инициативе украинской стороны состоялся очередной разговор между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши. Там отмечают, что ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста.

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Ответственность лежит на польской стороне

Также появлялась информация, что к блокаде польских фермеров присоединились также и перевозчики. Однако последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши.

Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопрос, которые до сих пор не решены – зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши,

– подчеркнул Сергей Деркач.

Польскую сторону также сообщили о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду. Министерство восстановления отметило, что они фиксируют такие случаи и ожидают официальной реакции.

Заместитель министра отметил, что продолжение "транспортного безвиза" является для Украины важным и срочным. Сейчас Министерство восстановления обратилось к Еврокомиссии с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации и провести соответствующие переговоры.

Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тысяч грузовиков.

Блокирование границы: что происходит