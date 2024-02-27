По инициативе украинской стороны состоялся очередной разговор между заместителем министра Сергеем Деркачем и Павелом Ганцажем, заместителем министра инфраструктуры Польши. Там отмечают, что ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста.
Читайте также Где на польской границе ситуация с грузовиками хуже всего: пропускают ли легковушки и автобусы
Ответственность лежит на польской стороне
Также появлялась информация, что к блокаде польских фермеров присоединились также и перевозчики. Однако последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши.
Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопрос, которые до сих пор не решены – зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши,
– подчеркнул Сергей Деркач.
Польскую сторону также сообщили о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду. Министерство восстановления отметило, что они фиксируют такие случаи и ожидают официальной реакции.
Заместитель министра отметил, что продолжение "транспортного безвиза" является для Украины важным и срочным. Сейчас Министерство восстановления обратилось к Еврокомиссии с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации и провести соответствующие переговоры.
Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тысяч грузовиков.
Блокирование границы: что происходит
- Польские фермеры блокировали движение не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов. В Госпогранслужбе Украины заявили, что так поляки превращают людей в заложников, ведь даже на собственных авто они не могут пересечь границу. Кроме этого, митингующие прибегали к вандализму на железной дороге, высыпая из вагонов зерно.
- Польские фермеры 26 февраля заблокировали один пункт пропуска на границе с Германией. Автомобилистам и пассажирам посоветовали обходить автобан A12. Кроме этого, 25 февраля в немецком городе Франкфур-на-Одере было заблокировано движение тракторов, фургонов и грузовиков.
- Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Европейской комиссии. По его словам, фермеры не поддерживают политику "зеленого курса", поэтому ее внедрение надо отсрочить. Также стоит пересмотреть подходы к сотрудничеству с Украиной.