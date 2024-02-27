Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Лесной. По его словам, Польша и Украина имеют право апеллировать к Брюсселю.

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"Быстрого решения, я думаю, нет, потому что есть простые решения, но на них ни в ЕС, ни в Польше, ни в Украине никто не пойдет. Условно, отказаться вообще от самого процесса перевозки зерна через территорию Польши и другого зерна – это можно сделать. Но будет ли эффект? Глобально проблему это не решит", – отметил он.

Проблемы зерна

По словам политолога, проблему надо решать с самого начала. А именно в Европе есть проблема с зерном. В частности, Россия до сих пор поставляет его на европейский рынок.

"Это выходит за пределы логики. Мы вводим санкции, ЕС, весь мир, но на зерно – нет. Почему нельзя ввести эмбарго? Учитывая то, что оно такое дешевое, потому что в основном краденое, и если краденое, то оно на украинской крови. И как после этого там есть хлеб? Поэтому польские медиа должны объяснять: не "Путин придет – порядок наведет", как пишут некоторые фермеры, а российское зерно делает так, что вы становитесь беднее. Вы не сможете ездить на американских тракторах, потому что у вас не будет денег на их приобретение", – сказал он.

Поэтому в этом вопросе есть много пробелов, считает Лесной и мощная политическая составляющая: от России – до польских выборов, где фермеры являются мощной электоральной силой.

"Я думаю, что Польша себе стреляет сейчас в ногу. При том, что это наш дружественный партнер в борьбе с Россией. Но я четко разделяю тех, кто проплачены российскими спецслужбами, и тех, кто действительно болеет за свою страну, чтобы не напала Россия – таких большинство", – отметил он.

От того, что сейчас происходит на границе, непосредственно Польша теряет свой имидж экспортера.

Напомним, 9 февраля польские фермеры снова начали блокировать границу и не пропускать грузовики, которые движутся в Украину. 20 февраля они масштабировали свою акцию и уже на некоторых пунктах не пропускали легковые автомобили и автобусы. Было несколько случаев повреждения вагонов, из которых высыпали зерно. 24 Канал собрал всю подробную информацию.

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