Известно, что в центре города тысячи протестующих перекрыли дороги и улицы. Участники акции несли флаги и транспаранты.

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Масштабный протест в Варшаве

Организаторы акции оценили примерное количество протестующих в столице Польши. Речь идет о количестве около 20-30 тысяч человек.

Согласно данным издания, протестующие собрались перед Дворцом культуры и науки в Варшаве. Известно, что на митинге присутствует полиция. Она сопроводила колонну к Сейму и канцелярии правительства.

В то же время сообщается о "достаточно напряженной атмосфере". В издании также сообщили, что несмотря на просьбы организаторов, протестующие используют пиротехнику.

Сейм уже окружен барьерами. Пока что полиции там больше, чем фермеров, но с другой стороны улицы уже стоят первые протестующие,

– говорится в сообщении.

Требования у протестующих не изменились.

Так, фермеры хотят, чтобы власть отказалась от "вредных предложений Зеленого курса", закрыла границы от "неконтролируемого притока агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС".

Также фермеры требуют защитить животноводство в Польше.

Кроме этого, известно, что днем 27 февраля организаторы протеста провели встречу со спикером Сейма Шимоном Головней. Они не встретятся с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, поскольку он сейчас находится в Брюсселе.

Детали о протесте в столице Польши