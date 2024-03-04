Польща страждає більше
Шмигаль зазначив, що українська сторона веде облік збитків і планує їх незабаром оголосити. Він підкреслив, що Україна змогла знайти альтернативні шляхи доставки через морські коридори та співпрацю з Румунією, Молдовою, Угорщиною та Словаччиною, що дозволило частково компенсувати втрати.
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Тобто відбувся певний перерозподіл, і не всі втрати є такими прямолінійними. Абсурдність цієї ситуації – у тому, що Польща втрачає у цій боротьбі більше, ніж Україна. Питання в тому, що втрати України сьогодні оплачуються кров'ю наших людей, в тому числі фермерів, які гинуть на полях від мін, обстрілів, втрачають свою техніку. Тому тут питання не в економічних збитках, а в моральному аспекті.
За словами Шмигаля, основна проблема полягає не в економічних збитках, а в моральному аспекті, оскільки українські фермери стикаються з втратами не лише у вигляді техніки, але й втрачають життя на полях через міни та обстріли.
Імпорт з Росії
Шмигаль підкреслив, що Польща, її громадяни, уряд і аграрні спільноти зосередили увагу на проблемі імпорту товарів з Росії та Білорусі, а також з третіх країн, що впливає на європейський ринок. За його словами, вже ведеться робота на рівні Єврокомісії, де Україна та Польща виступають єдиним фронтом у цьому питанні.
За словами прем'єр-міністра, польський уряд показує готовність до компромісів і співпраці з Україною, що включає залучення аграрних асоціацій для вирішення спільних питань на урядовому рівні.