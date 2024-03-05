Україна втратила близько 500 мільйонів доларів внаслідок блокади польського кордону

Посол України у Польщі Василь Зварич звернувся до польських аграріїв із закликом ігнорувати пропаганду та відновити прохідність кордону. Він наголосив, що Україна вже зазнала збитків на суму 2 мільярди злотих, що еквівалентно 500 мільйонам доларів.

Причина не в Україні

Посол зазначив, що Україна та її агропродукція не є причиною проблем польських фермерів. Навпаки, ціни встановлюються на світових біржах, де не останню роль відіграє Росія.

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Василь Зварич Посол України в Польщі Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною.

За його словами, через тривалу блокаду Україна вже зазнала значних збитків, що складають майже 500 мільйонів доларів. А в умовах війни це стає серйозним ударом по обороні країни.

Польща втрачає більше

Блокування кордону також спричиняє збитки для економіки Польщі. Ця ситуація серйозно ускладнює торговельні відносини між Польщею та Україною, обсяг яких у 2023 році сягнув близько 13 мільярдів євро, що вдвічі більше, ніж експорт України до Польщі.

Обмеження експорту з Польщі до України мають негативний вплив не лише на економіку країни, а й на життя звичайних поляків.

Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок

— зазначає Василь Зварич.

Про те, що Польща зазнає від блокади більших збитків, ніж Україна, говорив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

! За його словами, Україна змогла знайтичерез морські коридори та співпрацю з Румунією, Молдовою, Угорщиною та Словаччиною, що дозволило частково компенсувати втрати.

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, головною проблемою є не економічні втрати, а моральний бік питання. Українські аграрії зазнають збитків не тільки у вигляді втрати сільськогосподарської техніки, але й ризикують власним життям.