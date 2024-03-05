Украина потеряла около 500 миллионов долларов в результате блокады польской границы

Посол Украины в Польше Василий Зварич обратился к польским аграриям с призывом игнорировать пропаганду и восстановить проходимость границы. Он отметил, что Украина уже понесла убытки на сумму 2 миллиарда злотых, что эквивалентно 500 миллионам долларов.

Причина не в Украине

Посол отметил, что Украина и ее агропродукция не является причиной проблем польских фермеров. Наоборот, цены устанавливаются на мировых биржах, где не последнюю роль играет Россия.

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Василий Зварич Посол Украины в Польше Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины. Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы подорвать солидарность Европы с Украиной.

По его словам, из-за длительной блокады Украина уже понесла значительные убытки, составляющие почти 500 миллионов долларов. А в условиях войны это становится серьезным ударом по обороне страны.

Польша теряет больше

Блокирование границы также вызывает убытки для экономики Польши. Эта ситуация серьезно осложняет торговые отношения между Польшей и Украиной, объем которых в 2023 году достиг около 13 миллиардов евро, что вдвое больше, чем экспорт Украины в Польшу.

Ограничения экспорта из Польши в Украину имеют негативное влияние не только на экономику страны, но и на жизнь обычных поляков.

Неоправданное блокирование границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок

- отмечает Василий Зварыч.

О том, что Польша испытывает от блокады большие убытки, чем Украина, говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

! По его словам, Украина смогла найтичерез морские коридоры и сотрудничество с Румынией, Молдовой, Венгрией и Словакией, что позволило частично компенсировать потери.

По словам премьер-министра Шмыгаля, главной проблемой являются не экономические потери, а моральная сторона вопроса. Украинские аграрии несут убытки не только в виде потери сельскохозяйственной техники, но и рискуют собственной жизнью.