Перевірка даних у банку: за яких умов українцям можуть заблокувати рахунки

Українські банки регулярно проводять перевірку власних клієнтів у рамках фінансового моніторингу. Якщо людина вчасно не пройшла оновлення даних, то її рахунок можуть заблокувати.

Як відбувається перевірка у банках

Перевірка стосується як нових, так і старих клієнтів, про це пише 24 канал з посиланням на постанову про "Затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".

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Вона містить у собі процеси ідентифікації та верифікації. Таким чином банк отримає підтримання актуальності даних про клієнтів.

Ідентифікація — це процес, коли банк отримує основні дані людини. Наприклад, паспорт або податковий номер.

Водночас верифікація — це підтвердження, що ці дані дійсно належать особі. Зокрема це відбувається при особистій присутності клієнта банку.

Які є причини для вимоги оновлення даних

Існують такі основні причини для того, аби українські банки вимагали повторну перевірку:

Закінчення терміну дії документів. Тобто якщо паспорт або інші документи клієнта не дійсні, банк має право запросити нові. Регулярні перевірки. Банки періодично перевіряють інформацію для запобігання фінансовим злочинам. Це є частиною законодавства про фінансовий моніторинг. Підозра у фальсифікації. Якщо у представників банку виникають сумніви щодо достовірності документів, то рахунок може бути тимчасово заблокований до підтвердження даних.

Крім того, перевірки обов'язкові під час:

відкриття рахунку;

проведення фінансових операцій;

встановлення ділових відносин із банком.

Зауважте! Усі ці пункти не слід ігнорувати, аби банки не заблокував рахунок.

Як часто банки проводять перевірку

Національний банк України визначив частоту оновлення даних. Вони залежать від рівня ризику клієнта: