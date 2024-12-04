Как происходит проверка в банках

Проверка касается как новых, так и старых клиентов, об этом пишет 24 канал со ссылкой на постановление об "Утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Читайте также "Приватбанк" и "Нацкешбек": как банковская тайна может оказаться под угрозой

Она включает в себя процессы идентификации и верификации. Таким образом банк получит поддержание актуальности данных о клиентах.

Идентификация - это процесс, когда банк получает основные данные человека. Например, паспорт или налоговый номер.

В то же время верификация - это подтверждение, что эти данные действительно принадлежат лицу. В частности это происходит при личном присутствии клиента банка.

Какие есть причины для требования обновления данных

Существуют следующие основные причины для того, чтобы украинские банки требовали повторную проверку:

Окончание срока действия документов. То есть если паспорт или другие документы клиента не действительны, банк имеет право запросить новые. Регулярные проверки. Банки периодически проверяют информацию для предотвращения финансовых преступлений. Это является частью законодательства о финансовом мониторинге. Подозрение в фальсификации. Если у представителей банка возникают сомнения относительно достоверности документов, то счет может быть временно заблокирован до подтверждения данных.

Кроме того, проверки обязательны во время:

открытии счета;

проведения финансовых операций;

установления деловых отношений с банком.

Обратите внимание! Все эти пункты не следует игнорировать, чтобы банки не заблокировал счет.

Как часто банки проводят проверку

Национальный банк Украины определил частоту обновления данных. Они зависят от уровня риска клиента: