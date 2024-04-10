Блокування банківських рахунків: як відновити доступ до коштів
Як зазначають юристи, законною підставою для блокування банками рахунків клієнтів є наявність невиконаних боргових зобов’язань за судовим рішенням. Проте, у громадян залишається можливість розблокування рахунків.
Кому можуть заблокувати рахунки
Державна виконавча служба виконує примусове стягнення заборгованості з рахунків громадян згідно з рішеннями суду та інших компетентних органів. В тому числі, це передбачає арешт рахунків у банку. Ба більше цей процес відбувається навіть під час війни. Про це розповіла юристка Анастасія Шаховець.
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Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи повинні їх дотримуватися. Але при цьому важливо забезпечити прозорість процедури блокування та захист законних прав клієнтів,
– розповіла Шаховець.
Водночас заблокувати банківські рахунки українців можуть ще й з таких наступних причин:
- якщо відбуваються підозрілі фінансові операції, як от можливе відмивання грошей, фінансування тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.
- на вимогу правоохоронних органів, якщо є постанова у рамках кримінальної справи.
Як можна розблокувати рахунки
Як пояснює юристка, в українців є кілька можливостей для того, щоби зняти арешт зі свого рахунку в залежності від причини, через яку він був заблокований.
- Сплатити борг. Якщо рахунок заблокували з причини боргу, тоді потрібно лише погасити заборгованість. Після цього, виконавчій службі потрібно буде надати квитанцію про сплату, тоді арешт з рахунку буде знятий.
- Оскаржити арешт у суді. Якщо є дійсні підстави вважати, що блокування рахунку було неправомірним, то можна оскаржити це поданням позову до суду.
- Звернутися до правоохоронних органів. Якщо заблокувати рахунок вимагали органи досудового розслідування, тоді варто дізнатися про причину блокування. Для цього потрібно звернутися до правоохоронних органів та спробувати усунути підстави, які стали причиною арешту рахунків.