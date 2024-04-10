Блокування банківських рахунків: як відновити доступ до коштів

Як зазначають юристи, законною підставою для блокування банками рахунків клієнтів є наявність невиконаних боргових зобов’язань за судовим рішенням. Проте, у громадян залишається можливість розблокування рахунків.

Кому можуть заблокувати рахунки

Державна виконавча служба виконує примусове стягнення заборгованості з рахунків громадян згідно з рішеннями суду та інших компетентних органів. В тому числі, це передбачає арешт рахунків у банку. Ба більше цей процес відбувається навіть під час війни. Про це розповіла юристка Анастасія Шаховець.

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Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи повинні їх дотримуватися. Але при цьому важливо забезпечити прозорість процедури блокування та захист законних прав клієнтів,

– розповіла Шаховець.

Водночас заблокувати банківські рахунки українців можуть ще й з таких наступних причин:

якщо відбуваються підозрілі фінансові операції, як от можливе відмивання грошей, фінансування тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.

як от можливе відмивання грошей, фінансування тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей. на вимогу правоохоронних органів, якщо є постанова у рамках кримінальної справи.

Як можна розблокувати рахунки

Виконавчі служби арештовують банківські рахунки боржників згідно із законом "Про виконавче провадження". Тобто, якщо боржник проігнорував рішення суду, тоді виконавча служба блокує кошти особи на рахунках в банку, щоби погасити борги.

Як пояснює юристка, в українців є кілька можливостей для того, щоби зняти арешт зі свого рахунку в залежності від причини, через яку він був заблокований.