Кому можуть заблокувати рахунки

Державна виконавча служба виконує примусове стягнення заборгованості з рахунків громадян згідно з рішеннями суду та інших компетентних органів. В тому числі, це передбачає арешт рахунків у банку. Ба більше цей процес відбувається навіть під час війни. Про це розповіла юристка Анастасія Шаховець.

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Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи повинні їх дотримуватися. Але при цьому важливо забезпечити прозорість процедури блокування та захист законних прав клієнтів,

– розповіла Шаховець.

Водночас заблокувати банківські рахунки українців можуть ще й з таких наступних причин:

якщо відбуваються підозрілі фінансові операції, як от можливе відмивання грошей, фінансування тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.

як от можливе відмивання грошей, фінансування тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей. на вимогу правоохоронних органів, якщо є постанова у рамках кримінальної справи.

Зауважте! Виконавчі служби арештовують банківські рахунки боржників згідно із законом "Про виконавче провадження". Тобто, якщо боржник проігнорував рішення суду, тоді виконавча служба блокує кошти особи на рахунках в банку, щоби погасити борги.

Як можна розблокувати рахунки

Як пояснює юристка, в українців є кілька можливостей для того, щоби зняти арешт зі свого рахунку в залежності від причини, через яку він був заблокований.