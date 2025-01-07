Які виплати отримують звільнені військовослужбовці
Сума такої виплати має бути не менше за 25% від місячного грошового забезпечення без урахування винагород, пише 24 канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Так виплати при звільненні виплачується військовослужбовцям, які були призвані на військову службу
- за призовом під час мобілізації;
- на особливий період;
- на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.
Для цих людей розмір грошової виплати нараховується як 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.
Важливо! Однак вона не може меншою, як 25 відсотків від місячного грошового забезпечення без урахування винагород.