Які виплати отримують звільнені військовослужбовці

Сума такої виплати має бути не менше за 25% від місячного грошового забезпечення без урахування винагород, пише 24 канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Так виплати при звільненні виплачується військовослужбовцям, які були призвані на військову службу

за призовом під час мобілізації;

на особливий період;

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Для цих людей розмір грошової виплати нараховується як 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

Важливо! Однак вона не може меншою, як 25 відсотків від місячного грошового забезпечення без урахування винагород.