Какие выплаты получают уволенные военнослужащие

Сумма такой выплаты должна быть не менее 25% от месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Так выплаты при увольнении выплачивается военнослужащим, которые были призваны на военную службу

по призыву по мобилизации во время мобилизации;

на особый период;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Для этих людей размер денежной выплаты начисляется как 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Важно! Однако она не может быть меньше, как 25 процентов от месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.