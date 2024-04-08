Хто зможе заповісти гроші
Таким чином, заповідати своїм родичам державну грошову допомогу, яка передбачена за шкоду життю та здоров’ю, якщо вони загинуть або помруть, зможуть державні службовці та працівники критичної інфраструктури.
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Йдеться про те, що уряд надав таким людям законну підставу у довільній формі писати особисте розпорядження та заповідати ці гроші своїм рідним. При цьому, це розпорядження можна у будь-яку мить переписати або ж узагалі скасувати.
Які важливі нюанси потрібно знати
При цьому, незалежно від змісту особистого розпорядження, зможуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю в 50% частки:
- малолітні;
- неповнолітні;
- повнолітні непрацездатні діти;
- непрацездатні вдови (вдівці);
- непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.
Оригінал розпорядження впродовж трьох робочих днів має отримати командир/керівник підрозділу/керівник органу, де така особа служить/працює та зберігати його в особовій справі. У разі загибелі/смерті таких осіб копії особистих розпоряджень видають членам сім’ї.