Чи вигідна пенсія по інвалідності для ІІІ групи
Відповідно до визначеного урядом співвідношення, мінімальна пенсія по інвалідності для ІІІ групи становить 50% від вікової. Однак, є випадки, коли перехід з одного виду виплати на іншу невигідний.
Читайте також Після суттєвого росту долар дешевшає: який курс встановив Нацбанк сьогодні
Якщо людина з ІІІ групою ще не досягла пенсійного віку, і при цьому, має повний стаж, її виплати можуть бути однакові, як вікові, так і по інвалідності. Тобто перехід від однієї пенсії до іншої не має сенсу.
Яка ситуація для осіб з І чи ІІ групою інвалідності
Виплати для осіб з інвалідністю І групи дорівнює 100% від вікових. А для ІІ групи це співвідношення – 90% від пенсії за віком.
В такому випадку, на вигідність переходу впливає вік та кількість набутого страхового стажу особи. Є імовірність, що в певних випадках виплата по інвалідності може бути вигіднішою за вікову.
Хто може вийти на пенсію у 2024 році:
- вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу;
- 63 роки – 21 років страхового стажу;
- 65 років – 15 років страхового стажу.