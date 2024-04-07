Чи вигідна пенсія по інвалідності для ІІІ групи

Відповідно до визначеного урядом співвідношення, мінімальна пенсія по інвалідності для ІІІ групи становить 50% від вікової. Однак, є випадки, коли перехід з одного виду виплати на іншу невигідний.

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Якщо людина з ІІІ групою ще не досягла пенсійного віку, і при цьому, має повний стаж, її виплати можуть бути однакові, як вікові, так і по інвалідності. Тобто перехід від однієї пенсії до іншої не має сенсу.

Яка ситуація для осіб з І чи ІІ групою інвалідності

Виплати для осіб з інвалідністю І групи дорівнює 100% від вікових. А для ІІ групи це співвідношення – 90% від пенсії за віком.

В такому випадку, на вигідність переходу впливає вік та кількість набутого страхового стажу особи. Є імовірність, що в певних випадках виплата по інвалідності може бути вигіднішою за вікову.

Хто може вийти на пенсію у 2024 році: