Выгодна ли пенсия по инвалидности для III группы

Согласно определенному правительством соотношению, минимальная пенсия по инвалидности для III группы составляет 50% от возрастной. Однако, есть случаи, когда переход с одного вида выплаты на другую невыгоден.

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Если человек с III группой еще не достиг пенсионного возраста, и при этом, имеет полный стаж, его выплаты могут быть одинаковы, как возрастные, так и по инвалидности. То есть переход от одной пенсии к другой не имеет смысла.

Какова ситуация для лиц с І или ІІ группой инвалидности

Выплаты для лиц с инвалидностью I группы равна 100% от возрастных. А для II группы это соотношение – 90% от пенсии по возрасту.

В таком случае, на выгодность перехода влияет возраст и количество приобретенного страхового стажа. Есть вероятность, что в определенных случаях выплата по инвалидности может быть выгоднее возрастной.

Кто может выйти на пенсию в 2024 году: