Офіційний курс 4 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,19 гривні за долар. Вартість долара впала на 13 копійок проти 3 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,26 гривні, що на 1 копійку менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 5 квітня:

долар – 39,02 гривні,

євро – 42,34 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 4 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,10 гривні, а продаж – 39,55 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,75 гривні , а продаж – 39,51 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,35 гривні, а продаж – 39,45 гривні.

Скільки коштувати долар

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що наступного тижня можуть відбутися деякі зміни щодо валют. Йдеться про те, що курси валют можуть поперемінно зростати та знижуватися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Навряд чи будь-які зміни курсів вийдуть за межі валютних коридорів, що також можна вважати позитивною ознакою "здорового" ринку.

З його прогнозів курси можуть знаходитися в таких діапазонах:

39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку,

39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку,

Крім того, основні показники валютного ринку будуть такими:

Поточні курсові зміни на міжбанку не перевищать до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу складе до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро (на міжбанку), до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (курси комерційних банків), до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (курси обмінних пунктів).

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