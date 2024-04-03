Офіційний курс 3 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,32 гривні за долар. Вартість долара виросла на 25 копійок проти 2 квітня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,27 гривні, що на 14 копійок більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 4 квітня:
- долар – 39,19 гривні,
- євро – 42,26 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 3 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,10 гривні, а продаж – 39,60 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,80 гривні, а продаж – 39,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,40 гривні, а продаж – 39,51 гривні.
Скільки коштуватиме готівковий долар
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня готівковий долар на кінець тижня майже досяг рівня 39,60 гривні за долар. Це пояснюється тим, що у безготівковому сегменті була підвищена волатильність.
Вже ближче до кінця цього тижня долар на готівковому ринку може подешевшати несуттєво.
Банкірка спрогнозувала, що протягом тижня курс долара може перебувати у межах 39,20 – 39,80 гривні. Цікаво, що початок цього тижня курсом продажу валюти був на рівні 39,40 – 39,50 гривень за долар.