Офіційний курс 2 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,07 гривні за долар. Вартість долара опустилася на 15 копійок проти 29 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,13 гривні, що на 23 копійки менше, ніж було минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 3 квітня:

долар – 39,32 гривні,

євро – 42,27 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 2 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,90 гривні, а продаж – 39,45 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,70 гривні , а продаж – 39,51 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,38 гривні, а продаж – 39,50 гривні.

Долар цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня курс долара був на міжбанку в діапазоні 38,90 – 39,35 гривні за долар. Водночас готівковий долар на кінець тижня майже досяг рівня 39,60 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.

Золотько прогнозує, що ближче до кінця цього тижня долар на готівковому ринку може подешевшати несуттєво.

На мою думку, протягом тижня курс може коливатися в діапазоні 39,20 – 39,80 гривень за долар,

– додає банкірка.

До речі, початок цього тижня готівковий ринок зустрів із курсом продажу на рівні 39,40 – 39,50 гривень за долар.

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