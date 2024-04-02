Офіційний курс 2 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,07 гривні за долар. Вартість долара опустилася на 15 копійок проти 29 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,13 гривні, що на 23 копійки менше, ніж було минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 3 квітня:
- долар – 39,32 гривні,
- євро – 42,27 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 2 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,90 гривні, а продаж – 39,45 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,70 гривні, а продаж – 39,51 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,38 гривні, а продаж – 39,50 гривні.
Долар цього тижня
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня курс долара був на міжбанку в діапазоні 38,90 – 39,35 гривні за долар. Водночас готівковий долар на кінець тижня майже досяг рівня 39,60 гривні за долар.
Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.
Золотько прогнозує, що ближче до кінця цього тижня долар на готівковому ринку може подешевшати несуттєво.
На мою думку, протягом тижня курс може коливатися в діапазоні 39,20 – 39,80 гривень за долар,
– додає банкірка.
До речі, початок цього тижня готівковий ринок зустрів із курсом продажу на рівні 39,40 – 39,50 гривень за долар.