Официальный курс 2 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,07 гривны за доллар. Стоимость доллара опустилась на 15 копеек против 29 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,13 гривны, что на 23 копейки меньше, чем было на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 3 апреля:
- доллар – 39,32 гривны,
- евро – 42,27 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 2 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,90 гривны, а продажа – 39,45 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,70 гривны, а продажа – 39,51 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,38 гривны, а продажа – 39,50 гривны.
Доллар на этой неделе
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе курс доллара был на межбанке в диапазоне 38,90 – 39,35 гривны за доллар. В то же время наличный доллар на конец недели почти достиг уровня 39,6 гривны за доллар.
Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.
Золотько прогнозирует, что ближе к концу этой недели доллар на наличном рынке может подешеветь несущественно.
По моему мнению, течение недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар
– добавляет банкир.
Кстати, начало этой недели наличный рынок встретил курс продажи на уровне 39,40 – 39,50 гривны за доллар.