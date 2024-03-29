Официальный курс 29 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 28 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,36 гривны, что на 8 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 1 апреля:

доллар – 38,99 гривны,

евро – 42,16 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 29 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,50 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,87 гривны , а продажа – 39,55 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,35 гривны, а продажа – 39,45 гривны.

Какого курса доллара ждать

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что показатели курсовые в начале апреля будут изменчивыми.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Такие изменения, по-прежнему, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

Интересно! Будет сказываться на действиях Нацбанка поступление макрофинансовой помощи от партнеров.

Таким образом, по словам Лесового, регулятор в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.