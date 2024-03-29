Официальный курс 29 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 28 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,36 гривны, что на 8 копеек меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 1 апреля:
- доллар – 38,99 гривны,
- евро – 42,16 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 29 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,50 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,87 гривны, а продажа – 39,55 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,35 гривны, а продажа – 39,45 гривны.
Какого курса доллара ждать
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что показатели курсовые в начале апреля будут изменчивыми.
Такие изменения, по-прежнему, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.
Таким образом, по словам Лесового, регулятор в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.
- Прогнозируется, что доллар в апреле будет иметь следующие коридоры: 39 – 40 гривны за доллар на межбанке и на наличном рынке.
- По евро, то ожидается, что валюта будет на уровне 42 – 43,5 гривны и 41 – 43,5 гривны соответственно.