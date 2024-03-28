Официальный курс 28 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 12 копеек против 27 марта.
Читайте также Замороженные российские активы, а не только доходы от них: какие шансы получить деньги от России?
Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,44 гривны, что на 25 копеек меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 29 марта:
- доллар – 39,22 гривны,
- евро – 42,36 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 28 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,49 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,05 гривны, а продажа – 39,45 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,87 гривны, а продажа – 39,55 гривны.
Какого курса доллара ждать в апреле
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в апреле курсовые показатели будут достаточно изменчивыми. Поэтому они то будут расти, то снижаться. Впрочем, это "погоды не будет делать" на рынке.
Такие изменения, по-прежнему, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.
Кроме того, поступления макрофинансовой помощи от партнеров будет сказываться на действиях Нацбанка. По словам Лесового, регулятор в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.