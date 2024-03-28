Офіційний курс 28 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,22 гривні за долар. Вартість долара впала на 12 копійок проти 27 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,44 гривні, що на 25 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 29 березня:

долар – 39,22 гривні,

євро – 42,36 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 28 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 39 гривень, а продаж – 39,49 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,05 гривні , а продаж – 39,45 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,87 гривні, а продаж – 39,55 гривні.

На який курс долара чекати у квітні

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що у квітні курсові показники будуть досить мінливими. Відтак вони то зростатимуть, то знижуватимуться. Втім це "погоди не робитиме" на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.

Крім того, надходження макрофінансової допомоги від партнерів позначатиметься на діях Нацбанку. За словами Лєсового, регулятор у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень й проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.

Важливо! Курс долара у квітні матиме такі коридори: 39 – 40 гривні за долар на міжбанку та на готівковому ринку. Щодо євро, то очікується, що валюта буде на рівні 42 – 43,5 гривні та 41 – 43,5 гривні відповідно.