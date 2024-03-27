Офіційний курс 27 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,34 гривні за долар. Вартість долара виросла на 12 копійок проти 26 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,69 гривні, що на 21 копійку більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 28 березня:

долар – 39,22 гривні,

євро – 42,44 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 27 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 39 гривень, а продаж – 39,53 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,05 гривні , а продаж – 39,45 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,35 гривні.

Яким буде курс на початку квітня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, будь-які зміни на валютному ринку, особливо це стосується безготівкового, перебувають у рамках створеної системи валютних коливань.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.

Лєсовий зауважує, що на готівковому ринку спостерігається відносне затишшя, адже зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту,

Важливо! В переддень католицького Великодня (кінець березня) та й протягом квітня коридори коливань можуть бути такими: на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, а на готівковому ринку – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.