Прогноз курсу

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, проаналізувавши події останніх двох тижнів, зростання курсів валют певною мірою перебуває в межах щотижневих "лімітів". Тобто курсові зміни не вибиваються за рамки 2% від початкового курсу тижня.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Іншими словами, можна сказати, що будь-які зміни на валютному ринку, особливо це стосується безготівкового, перебувають у рамках створеної (набутої) системи валютних коливань. До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.

Лєсовий каже, що на готівковому ринку спостерігається відносне затишшя:

зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту,

натомість коридори валютних змін поступово стають однаковими. Водночас це ще не означає, що невдовзі курси "зіллються" в один – різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку зберігатиметься.

Очікується, що в переддень та й протягом квітня коридори будуть такими:

на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро,

– 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, на готівковому ринку – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Чого чекати перед Великоднем

За прогнозами банкірка, напередодні католицького Великодня навряд чи на готівковому ринку очікується якесь суттєве пожвавлення. Принаймні фактор свята наразі не спрацює, адже це свято незначної кількості громадян.

До того ж на ринку відсутні передумови до будь-якого ажіотажного попиту: валюта не є дефіцитом, будь-які обмеження для громадян на придбання готівки скасовані. Інші економічні чинники, які б могли збурити попит наразі неактуальні,

– каже Лєсовий.

Таким чином, в останній тиждень березня та напередодні католицького Великодня на ринку очікується відносна рівновага, як курсова, так і у співвідношенні попиту та пропозиції.