Прогноз курса

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, проанализировав события последних двух недель, рост курсов валют в определенной степени находится в пределах еженедельных "лимитов". То есть курсовые изменения не выбиваются за рамки 2% от начального курса недели.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Иными словами, можно сказать, что любые изменения на валютном рынке, особенно это касается безналичного, находятся в рамках созданной (приобретенной) системы валютных колебаний. К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.

Лесовой говорит, что на наличном рынке наблюдается относительное затишье:

рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса,

зато коридоры валютных изменений постепенно становятся одинаковыми. В то же время это еще не означает, что вскоре курсы "сольются" в один – разница между курсами межбанка и наличного рынка будет сохраняться.

Ожидается, что в канун и в течение апреля коридоры будут такими:

на межбанке – 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро,

– 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, на наличном рынке – 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Чего ждать перед Пасхой

По прогнозам банкира, накануне католической Пасхи вряд ли на наличном рынке ожидается какое-то существенное оживление. По крайней мере фактор праздника пока не сработает, ведь это праздник незначительного количества граждан.

К тому же на рынке отсутствуют предпосылки к любому ажиотажному спросу: валюта не является дефицитом, любые ограничения для граждан на приобретение наличных отменены. Другие экономические факторы, которые могли бы возмутить спрос пока неактуальны,

– говорит Лесовой.

Таким образом, в последнюю неделю марта и накануне католической Пасхи на рынке ожидается относительное равновесие, как курсовая, так и в соотношении спроса и предложения.