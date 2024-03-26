Офіційний курс 26 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,22 гривні за долар. Вартість долара виросла на 32 копійки проти 25 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,48 гривні, що на 36 копійок більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 27 березня:

долар – 39,34 гривні,

євро – 42,69 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 26 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,97 гривні, а продаж – 39,47 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,70 гривні , а продаж – 39,50 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,29 гривні, а продаж – 39,40 гривні.

Яким буде курс долара

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що подорожчання курсу минулого тижня не відобразилося відчутно на готівковому ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За статистикою регулятора, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало. Для порівняння, наприкінці січня різниця сягала 70 – 80 мільйонів доларів на день.

За прогнозами, цього тижня коридор курсових коливань на міжбанку буде ширшим. А орієнтиром для ринку буде позначка у 39 гривень за долар.

Важливо! Вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,8 – 39,5 гривні за долар.